الاحتلال يقتحم برطعة ويداهم منازل لأقارب الأسير قبها

رام الله-وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بلدة برطعة جنوب غرب جنين وداهمت عدة منازل.

وذكرت مصادر محلية بحسب "وفا"، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت عدة منازل لأقرباء الشاب علاء قبها سائق المركبة الذي اصيب في حادث سير بالقرب من حاجز عسكري "دوتان" في السادس عشر الشهر الجاري وادعى الاحتلال وقتها انه نفذ عملية دهس متعمدة لعدد من جنوده.

وعرف من أصحاب المنازل التي عاث الاحتلال خرابا بمحتوياتها بعد استجواب ساكنيها كل من: حكم جاد، هيثم جاد، معتصم جاد قبها، وجميل خطيب).

يذكر أن حادث السير المذكور أسفر عن مصرع جنديين واصابة آخرين بجروح، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قبها وهو مصاب بجروح طفيفة.

وتتعرض البلدة منذ ذلك الحين لعمليات اقتحام متكررة.