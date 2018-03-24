الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بدفع تعويضات عن تدمير منشآت الأونروا في غزة

وطن للأنباء-وكالات: كتبت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الأمانة العامة للأمم المتحدة طالبت إسرائيل بدفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها، جراء قيام قواتها بقصف مدارس "الأونروا" خلال أحداث العدوان الأخير على غزة عام 2014.

وزعمت الصحيفة أن المقاومة هي التي استغلت منشآت الأمم المتحدة والأونروا لإطلاق الصواريخ والاختباء فيها، ولكن الأمم المتحدة تطلب التعويض من إسرائيل.

وقال سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة، داني دانون، معقبا إن "إسرائيل ستعمل كل ما يتطلب للدفاع عن مواطنيها، وإزالة كل تهديد لأمنها".

ووجه إصبع الاتهام إلى الأمم المتحدة، قائلا: "بدلا من طرح الادعاءات أمام إسرائيل، ندعو الأمم المتحدة إلى مطالبة التعويضات من حماس التي تستغل منشآت الأمم المتحدة من أجل إصابة المدنيين، والتحقيق لمعرفة كيف تتحول مؤسساتها المرة تلو الأخرى، إلى أداة في أيدي حماس".