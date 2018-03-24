الحكومة ترحب باعتماد مجلس حقوق الانسان قرارات لصالح فلسطين

وطن للأنباء: رحب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، باعتماد مجلس حقوق الانسان الاممي أربعة قرارات خاصة بفلسطين بأغلبية ساحقة.

وشدد المتحدث الرسمي في تصريح له اليوم السبت، على ان التصويت لصالح تلك القرارات، يعتبر انحيازا عالميا للحق وفلسطين، وتعبيرا عن طهارة التمسك بالوقوف في وجه الظلم والغطرسة والاحتلال، ورفضا للغة الابتزاز والتهديد.

وأضاف "ان تصويت مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يعكس موقفا عالميا يتمسك بالحل العادل والشامل في المنطقة، وهو الحل الذي تؤمن به القيادة الفلسطينية وتناضل من اجل تطبيقه، ويتجلى في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الاراضي المحتلة عام 67.

وتوجه المتحدث الرسمي بالشكر والتقدير الى كافة الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، مؤكدا ان تلك الدول تنطلق في مواقفها من ايمانها العميق بالحرية والكرامة الانسانية والمساواة والعدل بين جميع أبناء البشرية.

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