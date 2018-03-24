نقابة الصحفيين تطالب بالافراج عن الصحفي عبد الحق

رام الله- وطن للأنباء: طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، سلطات الاحتلال بالافراج الفوري عن الصحفي بكر عبد الحق مراسل تلفزيون فلسطين.

واستنكرت النقابة في بيان صحفي تم توزيعه على وسائل الاعلام ما وصفته بالقرصنة الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين، من خلال مواصلتها مسلسل الانتهاكات المتصاعدة عبر سلسلة إجراءات ترهيبية وإرهابية.

وقال البيان ان عبد الحق تم اعتقاله يوم اول أمس اثناء عودته من مشاركة إعلامية خارج البلاد ليتم توقيفه على معبر الكرامة (الجسر)، من قبل قوات الاحتلال وتحويله لمركز التحقيق (المسكوبية) في مدينة القدس.

وأشار بيان النقابة ان عدد المعتقلين من الصحفيين في سجون الاحتلال حوالي 30 معتقل مما يشير للاستهداف الواضح والفاضح من قبل منظومة الاحتلال بحق الجسم الصحفي الفلسطيني.