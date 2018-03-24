فلسطيني يفوز بجائزة أفضل موظف في إسبانيا

وطن للأنباء- وكالات: فاز المواطن الفلسطيني وائل الشيخ ياسين، على جائزة أفضل موظف في مجال التسويق والعلاقات العامة على مستوى المملكة الاسبانية في شركة الاتصالات العالمية اورانج، وقد تسلم درع افضل موظف والذي يتم منحه سنوياً لافضل موظف، وقد شارك ياسين بالتنافس مع اكثر من 5000 موظف في جميع محافظات اسبانيا.

وأقيم الحفل في قصر المؤتمرات في مدينة مدريد الأسبوع المنصرم، وقد حضر حفل التسليم مدراء وموظفي وأعضاء وشخصيات هامة من اسبانيا وفرنسا ومدراء افرع شركة اورانج حول العالم.

ويعمل ياسين كمدير للتسويق في مدينة مدريد منذ اربع سنوات وكمدرب وقد اثبت خلالها تفوقه في مجال اعلى نسب نجاح وتحقيق مبيعات على مستوى اسبانيا.

وتعد هذه اول مرة يفوز فيها فلسطيني على مستوى شركة اورانج اسبانيا واوروبا بهذا اللقب.