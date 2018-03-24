موقع بلومبرغ: ترامب سيعلن عن طرد دبلوماسيين روس

وطن للأنباء: في خبر عاجل اعلن موقع مجلة بلومبرغ الاميركية ان الرئيس دونالد ترامب سيعلن خلال فترة قصيرة عن قرار بطرد عشرات الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة على خلفية ما اشيع عن دور روسيا في مقتل جاسوس روسي مزدوج في بريطانيا قبل اسبوعين.

ويذكر ان العلاقات الامريكية الروسية تشهد توترا متصاعدا على خلفية ما تشيعه اوساط اميركية من تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الاميركية قبل اكثر من عام، وكذلك على خلفية الموقف من الازمة السورية حيث تؤكد روسيا ان الولايات المتحدة توفر حماية لعناصر داعش الارهابية شرق سوريا وعلى حدودها مع العراق حيث تحتفظ واشنطن بقواعد عسكرية غير شرعية ، اذ انها اقيمت دون اذن من الحكومة السورية ، بعكس القواعد الروسية التي اقيمت في اطار التعاون بين الدولتين.