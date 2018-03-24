خدمات رفح وصيفا للدوري الممتاز والقادسية يودع الدوري بفوز شرفي

وطن للأنباء: انتزع خدمات رفح وصافة الدوري الممتاز في قطاع غزة بعد تعادله مساء اليوم السبت، مع مطارده نادي الصداقة سلبا ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير للدوري الممتاز.

وسيطر التعادل على مجريات اللقاء، رغم عديد الفرص التي لاحت للفريقين، ليخطف نادي خدمات رفح المركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 40 نقطة بفارق نقطة عن الصداقة الثالث.

وفي لقاء آخر ضمن الأسبوع الـ22، صعد فريق شباب جباليا للمركز الرابع مؤقتا، بفوزه على ضيفه شباب رفح بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة، فيما تراجع الشباب للمركز الخامس برصيد 31 نقطة.

كما حقق فريق القادسية الهابط لدوري الدرجة الأولى مسبقا، فوزا شرفيا على حساب نادي الأهلي الهابط هو الآخر لدوري الدرجة الأولى بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة وارتقى للمركز الحادي عشر وقبل الأخير، فيما هبط الأهلي للمركز الأخير برصيد 16 نقطة.