هايلي: قرارات مجلس حقوق الانسان الأخيرة "غبية"

وطن للأنباء- وكالات: قالت المندوبة الامريكية بالأمم المتحدة نيكي هايلي، اليوم السبت، قرارات مجلس حقوق الانسان التي ادانت فيها الإحتلال الإسرائيلي بالقرارات الغبية. حسب وصفها

وكتبت هايلي على حسابها على توتير ردًا قاسيا: “مرة أخرى ، فشل مجلس حقوق الإنسان في التزامه بحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مشددةً على ضرورة التوقف عن ما وصفته بالتحيز ضد "إسرائيل" لصالح الفلسطينيين.

واضافت هايلي في كل عام في مارس/آذار، يعقد جلستين حول انتهاكات حقوق الإنسان – واحدة "لإسرائيل" والأخرى لبقية دول العالم مضيفة ان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يعامل "اسرائيل" بشكل اسوأ من كوريا الشمالية وايران وسوريا فان هذا يثبت ان قراراته غبية ولا تستحق الرد او التعليق .”

وبينت المندوبة الامريكية إن إدارة "دونالد ترامب" تواصل النظر في استمرار عضوية مجلس الدولة وختمت “صبرنا له حدود لان قرارات مجلس حقوق الانسان اليوم تبين بوضوح أنه قد فقد مصداقيته باعتباره مؤيدا لحقوق الإنسان” .

وكان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ، اعتمد أمس الجمعة أربعة قرارات خاصة بفلسطين في دورته 37، بعد التصويت بالأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء.