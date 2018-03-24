الخليل: الاحتلال يحتجز صحفي وفتاة أثناء فعالية زراعة أشجار

الخليل- وطن للأنباء: اعتدت قوّات الاحتلال، اليوم السبت، على مجموعة من الطلبة الجامعيين ونشطاء في المقاومة الشعبية حاولوا زراعة أشجار زيتون على أراضي تتبع قرية التوانة إلى الجنوب الشرقي لمحافظة الخليل بالضّفة الغربية في مكان قريب من مستوطنة "ماعون".

وأفادت مصادر محلية أنّ قوّات الاحتلال حاصرت المشاركين في فعالية زراعة أشجار على أراضي الخربة الفاصلة ما بين منازل المواطنين ومستوطنة "ماعون" في منطقة يكرّر فيها المستوطنون عمليات اقتلاع الأشجار التي يجري زراعتها.

وأشارت إلى أنّ المستوطنون اتّصلوا مع الجيش الذي حضر برفقة ما يسمّى بقوّات حرس الحدود والإدارة المدنية الإسرائيلية، وأعلنوا المنطقة عسكرية مغلقة، ومنعوا النشطاء والطلبة من استكمال العمل في زراعة الأراضي، ووقعت مشادات كلامية وتدافع ما بين المشاركين وجنود الاحتلال، تخللها اعتقال طالبة جامعية وصحفي، وإبعادهم من مكان الفعالية والإفراج عنهم على مدخل الخربة.

وأوضحت المصادر أنّ المنطقة المستهدفة تقع على طريق طلبة خربة المفقرة المارين بجوار المستوطنة والذين يتعرضون لاعتداءات يومية من جانب المستوطنين.