ميسي يخطط لمستقبل برشلونة وضحاياه 5 لاعبين

وطن للأنباء- وكالات: طلب ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني من مدربه إرنيستو فالفيردي والإدارة الرياضية بالنادي التخلص من 5 لاعبين متواجدين حالياً لبناء فريق جديد بعد رحيل أندريس إنييستا عن صفوف الفريق.

وفاجأ إنييستا العالم أجمع عندما أعلن أنه سيتخذ قراراه بالرحيل أو البقاء قبل 30 أبريل القادم، وسط أخبار تتحدث عن تلقيه عروضاً مالية ضخمة من الأندية الصينية لإنهاء مسيرته هناك بعد 22 عاماً قضاها داخل أسوار نادي برشلونة.

وقالت صحيفة "دياريو غول" إن ميسي الذي سيصبح قائد الفريق بعد رحيل إنييستا اجتمع مع مدربه فالفيردي وروبرت فيرنانديز المدير الرياضي، وطلب منهم التخلص من 5 أسماء حالية لا يمكن أن تقدم أي شيء لبرشلونة، وضرورة استبدالهم في فترة الانتقالات الصيفية القادم.

ووقع كل من أندريه غوميش وباكو ألكاسير ولوكاس دييني وأليكس فيدال، بالإضافة إلى دينيس سواريز تحت مقصلة أيقونة برشلونة الذي يرى أن وجودهم يعيق تطور الفريق ومنح الفرص للاعبين أحق منهم سواء من خارج النادي أو من الأكاديمية الشهيرة "لا ماسيا".

وبحسب الصحيفة فإن دينيس سواريز قد ينجو من تلك المقصلة إن رحل إنييستا، وربما يبقى حتى بعد اكتمال انتقال البرازيلي آرثر ميلو لاعب غريميو الذي اتفق برشلونة مع ناديه على انتقاله إلى كاتالونيا الصيف القادم.

ويرى ميسي أن خطوات إبعاد اللاعبين المذكورين تعتبر أهمية قصوى بالنسبة للنادي من أجل صناعة فريق برشلونة للمستقبل، خصوصاً مع اكتمال اتفاق النادي مع الفرنسي أنطوان غريزمان الذي سينتقل إلى الفريق قبل بداية كأس العالم لقاء قيمة كسر عقده مع أتليتكو مدريد والبالغة 100 مليون يورو.