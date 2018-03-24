غزة: إحراق آلة اكتشاف الأنفاق وإطلاق النار على طائرة مسيرة

وطن للأنباء: أطلقت المقاومة الفلسطينية بغزة مساء اليوم السبت، النار صوب طائرة مسيرة للاحتلال كانت تقوم بالتقاط الصور فوق القطاع، فيما أفاد جيش الاحتلال بإضرام النيران في آلة للبحث عن الأنفاق في موقع للحفر شمال دير البلح.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن 4 فلسطينيين اجتازوا السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة مساء اليوم، وزعم أنهم حاولوا استهداف الآليات العاملة في الحاجز المضاد للأنفاق.

وأضاف أنه "سرعان ما اقتربت منهم قوة من الجيش الإسرائيلي وهربوا عائدين إلى قطاع غزة".

من جهة أخرة، أفادت مصادر فلسطينية أن "النيران اشتعلت في الآلة التي تُجري أعمال حفر جنوب موقع أبو صفية الى الشمال من دير البلح على حدود وسط قطاع غزة بحثا عن أنفاق للمقاومة الفلسطينية".

وأشارت المصادر ذاتها أن جيش الاحتلال هرع الى المكان وسيطر على النيران وانتشر في المحيط وسط تحليق لطيران الاستطلاع.

وفي سياق آخر، أطلقت المقاومة الفلسطينية، النار صوب طائرة تصوير إسرائيلية حلقت في الأجواء الشرقية لجنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر إعلامية بالقطاع، إن الطائرة حلقت فوق أحد مراصد المقاومة قبالة موقع صوفا العسكري بين رفح وخانيونس وتم إطلاق النار عليها ما دفعها للانسحاب من المكان.

يشار إلى أن المقاومة تصدت أكثر من مرة لمحاولات الاحتلال إطلاق طائرات من هذا النوع في الأجواء الحدودية الشرقية للقطاع خلال الفترة الماضية.

"عرب48"