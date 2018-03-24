تجديد الإداري للأسير المعزول أيمن اطبيش

الخليل- وطن للأنباء: أفادت مؤسـسـة مهـجـة القدس للشهداء والأسرى، اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري بحق الأسير المجاهد أيمن علي سليمان اطبيش (37 عاماً)؛ من دورا قضاء مدينة الخليل لمدة أربعة أشهر وقررت منعه من زيارة أهـله لنفس المدة.

وأكد الأسير اطبيش في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أن سلطات الاحتلال مددت اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر إضافية لتنتهي بتاريخ 23/07/2018م، إضافةً إلى أن ما تسمى إدارة مصلحة سجون الاحتلال جددت منعه من زيارة أهله لنفس المدة وتنتهي بنفس المدة أعلها بحجج أمنية واهية لا عنوان لها إلا ما يسمى ملف سري.

وأضاف الأسير اطبيش قائلاً، "قبل أيام وفي محكمة هزلية صورية أبلغني مدير سجن رامون بتمديد منعي من الزيارة حتى تاريخ 23/07/2018م وهو شيء مضحك لأنهم يصدرون تصاريح زيارة للأهل من الشاباك لزيارتي وهنا يبلغوني بأن الشاباك يمنعني من الزيارة، طبعاً هذه سياسة خبيثة لزيادة الضغط النفسي خاصة على الأهل، وقبل عدة أيام مثلاً، أبلغ الصليب الأحمر والدة أسير معزول بجواري عن السماح لها بالزيارة وهي والدة الأسير إسماعيل العروج من بيت لحم، وعندما وصلت والدته مع الأهالي إلى باب السجن أبلغوها بالمنع من الزيارة، علماً أن الأسير إسماعيل تم تمديد منعه من الزيارة لثلاث أشهر إضافية".

وأوضـحـت مهـجـة الـقـدس، أن إدارة مصلحة سـجون الاحـتلال عـزلت الأسير أيمن اطبيش بتاريخ 28/11/2017 ونقلته بشكل مفاجئ وتعسفي من سجن عوفر إلى عزل سجن أوهليكيدار بحجة أن هذا قرار من جهاز الشاباك وبدون أي سبب يذكر، وبعد ذلك نقلته إلى عزل سجن رامون القابع فيه حالياً. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير أيمن اطبيش بتاريخ 02/08/2016م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري بدون أن توجه ضده أي اتهام.

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسير أيمن اطبيش يعد أحد أبرز أبطال معارك الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري حيث أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر فيه لمدة 105 يوماً على التوالي؛ وكذلك أضرب لمدة زادت عن 100 يوم أخرى ضد الاعتقال الإداري نظراً لتنصل سلطات الاحتلال من تعهدها بالإفراج عنه خلال اعتقاله السابق.

جدير بالذكر أن الأسير أيمن اطبيش ولد بتاريخ 20/04/1980م، بمدينة جالو الليبية، وهو متزوج، وانتقل مع عائلته للعيش داخل فلسطين في العام 1995م، وهو طالب لم يكمل دراسته الجامعية بسبب الاعتقالات المتكررة من قبل الاحتلال ، حيث تعرض للاعتقال خمس مرات سابقة أمضى خلالها ما يزيد عن 13 عاماً في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي فلسطين.