الاحتلال يقصف موقعاً للمقاومة في رفح

غزة- وطن للأنباء: قصفت طائرات الاحتلال، منتصف الليلة، بصورة مفاجئة موقعاً للمقاومة شمال رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن طائرات استطلاع إسرائيلية قصفت موقع "شهداء رفح" بثلاثة صواريخ، ثم أطلقت طائرات حربية صاروخين آخرين على ذات الموقع.

وأدى القصف إلى أضرار مادية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأعلن الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال أن طائرات مقاتلة هاجمت هدفاً لحركة حماس داخل موقع تدريب في رفح، رداً على تسلل 4 فلسطينيين، ومحاولة تخريب معدات تقوم بأعمال الجدار، وفق زعمه.

وكانت كتائب القسام أعلنت عن اجرائها مناورات عسكرية دفاعية اليوم الأحد في غزة.