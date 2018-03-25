اليوم.. مناورات دفاعية للقسام

غزة- وطن للأنباء: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أمس، عن إجرائها مناورات دفاعية في قطاع غزة اليوم الأحد.

وقالت القسام في بيان مقتضب، إن المناورات الدفاعية تحمل اسم "الصمود والتحدي"، ومخطط لها مسبقًا.

وذكرت الكتائب أنه "سيسمع خلالها أصوات إطلاق نار وانفجارات، كما سيلاحظ حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية".

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها القسام في غزة عن مناورات دفاعية في القطاع.

ويأتي إعلان القسام عن المناورات بعد سلسلة مناورات أجراها الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الماضية، كانت إحداهما مع الجيش الأمريكي، استعدادًا لأي مواجهة على الجبهات المختلفة.