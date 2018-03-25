تنقل 2618 مسافر السبت على معبر الكرامة
25.03.2018 08:35 AM
اريحا- وطن للأنباء: أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 2618 مسافر في كلا الاتجاهين السبت 24-03-2018 عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي:-
مغادرين : 1165 مسافر
قادمين : 1453 مسافر
مرجعين : 4 مسافر
واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الاحد من السابعة والنصف صباحاً وحتى التاسعة والنصف مساءً كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم .