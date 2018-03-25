قوات خاصة وقناصة إسرائيليون على حدود غزة والضفة

وطن للأنباء-وكالات: نقلت القناة العبرية "ريشت كان"، عن مصدر عسكري كبير أن الجيش سيعزز قواته بعدد من الكتائب في الضفة ومحيط قطاع غزة.

ووفق المصدر الإسرائيلي العسكري، فإن جيش الاحتلال سينشر قوات خاصة تضم قناصة، وسيتم تزويد الجنود بوسائل لتفريق المظاهرات وإنشاء سواتر رملية.

ولفتت القناة العبرية أن كل تعزيزات الجيش تلك تأتي في إطار الاستعدادات للمظاهرات المرتقبة من الفلسطينيين.

ويعد الفلسطينيون بمشاركة فصائلية واسعة لمسيرات العودة على طول الحدود لقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ما يثير قلق الاحتلال الإسرائيلي.