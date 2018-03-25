الاحتلال يحكم على الأسيرة أماني الحشيم بالسجن 10 أعوام

القدس- وطن للأنباء: حكمت محكمة الاحتلال، اليوم الأحد، على الأسيرة المقدسية أماني الحشيم (32 عاماً) بالسجن 10 أعوام، وغرامة مالية 5 الاف شيقل.

وقالت مصادر محلية إن محكمة الاحتلال قررت الحكم على الأسيرة الحشيم بالسجن الفعلي 10 سنوات، بزعم تنفيذها عملية دهس قرب حاجز قلنديا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت حشيم وهي أم لطفلين، بتاريخ 13/12/2016، أثناء مرورها على حاجز قلنديا، وعقب مرورها بمسافة قصيرة جرى إطلاق الرصاص الحي اتجاهها، واتجاه سيارتها، بحجة الاشتباه بمحاولتها تنفيذ عملية دهس.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال عرض الأسيرة الحشيم على أكثر من 22 محكمة منذ توقيفها، رغم مرور أكثر من عام ونصف على اعتقالها بحجة الاشتباه فقط.