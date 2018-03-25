مجدلاني لوطن: في ظل انعدام الأمن لا أحد يفكر بالذهاب الى غزة

رام الله- وطن للأنباء: نقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مصادر مقربة من الرئيس محمود عباس، انه أصدر قراراً داخلياً بوقف زيارات المسؤولين في السلطة إلى قطاع غزة، عقب تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدلله.

وقالت المصادر ان الرئيس كان يعتزم اتخاذ إجراءات عقابية ضد حكم حماس في القطاع، لكن تدخل جهات عديدة، من بينها مصر، حال دون ذلك.

وتوقع المسؤولون أن تواصل السلطة الفلسطينية إدارة الخدمات المدنية في غزة مثل الصحة والتعليم، فيما تواصل حماس إدارة الأمن.

وقال مسؤول كبير في فتح إن "جهود المصالحة فشلت لأن حركة فتح أرادت نظاماً سياسياً واحداً وحركة حماس أرادت تقاسماً وظيفياً".

وتبادلت فتح وحماس الاتهامات بمن يقف خلف استهداف موكب الحمدالله في الثالث عشر من اذار الجاري.

وكانت الأجهزة الأمنية في غزة قتلت الخميس، المتهم الرئيسي في عملية التفجير أنس أبو خوصة، ومساعده عبدالهادي الأشهب، واعتقلت ثالثاً خلال اشتباك مسلح في مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع، أدى أيضاً إلى مقتل عنصرين من الأجهزة الأمنية.

وفي تعقيب لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، احمد مجدلاني قال لـ وطن إنه من الطبيعي ألا يفكر أحد بالذهاب الى غزة، في ظل ما أسماه "انعدام الأمن" عقب استهداف موكب الحمدالله.

وحول ما اذا أصدر الرئيس قرار بوقف زيارة المسؤولين الى غزة، أكد مجدلاني أن هذا الحديث غير دقيق.