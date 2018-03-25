الاحتلال يستكمل حملة إبادة المحاصيل بأراضي النقب

النقب- وطن للأنباء: اعادت سلطات الاحتلال الاسرائيلي لحملة إبادة المحاصيل الزراعية في العديد من قرى النقب الفلسطيني المحتل، وذلك بعد توقفها ليومين عن هذه الحملة.

وقال الناشط خالد أبو خرمة إن آليات الاحتلال المعروفة باسم "الدوريات الخضراء" استأنفت صباح اليوم تدمير وإبادة ألاف الأراضي المزروعة في صواحي قرية عبدة بالنقب.

وأضاف أن الأراضي مزروعة بالعديد من المحاصيل التي تعود للمواطنين، وأن سلطات الاحتلال تريد من هذه الحملة كل عام منع اكتمال نمو المزروعات وانتفاع أصحاب الأراضي بأراضيهم.