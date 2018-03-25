طيران الاحتلال يلقي منشورات تحذر اهالي غزة الاقتراب من السياج

غزة- وطن للأنباء: القى ما يسمى بسلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الأحد، منشورات في قطاع غزة تحذر السكان من المشاركة في المسيرات يوم الجمعة، وتحظر الاقتراب من السياج الحدوي.

وجاء في نص المنشور:

"الى أهالي القطاع،

جيش الدفاع الاسرائيلي يعيد النظر بحظر الاقتراب من السياج الحدودي على مسافة أقل من 300 متراً.

كل من يقترب يعرض نفسه للخطر، حيث تتخذ قوات جيش الدفاع الاجراءات اللازمة، لأبعاده بما في ذلك اطلاق النار في حالات الضرورة.

وقد أعذر من أنذر!"