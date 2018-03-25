الاحتلال يمنع حراثة أراض زراعية في نابلس

نابلس- وطن للأنباء: منعت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، المزارعين من حراثة أراضيهم في بلدة تل جنوب غرب نابلس.

وقال المزارعون وفق ما نقلته وسائل اعلام محلية، إنهم توجهوا صباحًا لحراثة أراضيهم الواقعة في منطقة الخنادق جنوبي البلدة، بعد الحصول على تنسيق للعمل لثلاثة أيام.

وأضافوا أن مجموعة من المستوطنين هاجموهم محاولين منعهم من العمل، ووصلت قوات الاحتلال واحتجزتهم مع جراراتهم ومنعتهم من مواصلة العمل، بحجة عدم التنسيق.

وأوضحوا أن هذه المنطقة تضم أكبر المساحات المزروعة بالزيتون في تل، وهي مهددة بالمصادرة لصالح مستوطنة "حفات جلعاد"، حيث وضع فيها المستوطنون عدة بيوت متنقلة، في أعقاب مقتل الحاخام "رازئيل شيفح" في يناير الماضي.