مخطط لمصادرة 291 دونماً وبناء 102 وحدة استيطانية في الخليل

الخليل- وطن للأنباء: أعلنت ما تسمى باللجنة الفرعية للاستيطان في سلطة الاحتلال، اليوم الأحد، عن إيداع مخطط تفصيلي لبناء وحدات استيطانية ومباني هندسية وطرق في مستوطنة " نيجهوت" المقامة على أراضي المواطنين المصادرة غرب مدينة دورا بمحافظة الخليل.

وقال مركز أبحاث الأراضي في تقرير صحفي إنّ المخطط التفصيلي جرى نشره على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية الإسرائيلية على الانترنت، بتاريخ 14/2/2018، وتبلغ مساحة المخطط 291 دونماً، ويحمل الرقم أ/1/521، ويهدف إلى تغيير استخدامات الأراضي من أراضي زراعية حسب المخطط RJ-5 إلى مناطق سكنية مخصصة لبناء وحدات استيطانية جديدة.

ومن خلال تحليل المخطط التفصيلي المودع للاعتراض، فهو يستهدف أراضي المواطنين في جزء من الحوض الطبيعي رقم 21 في قرية فقيقيس، وجزء من الحوض الطبيعي رقم 4 قرية أم حذورة.

وأوضح المركز أنّ المخطط يأتي لتوسعة المستعمرة القائمة على أراضي المواطنين منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي، وإضافة مزيداً من الوحدات الاستيطانية، فحسب المخطط ستقوم سلطات الاحتلال ببناء 102 وحدة استيطانية سكنية جديدة في المستوطنة.

وأضاف: سلطات الاحتلال ترنو إلى تقليص خط منع البناء على جنبات الطريق رقم 345 من مسافة 100م إلى 30م، علماً بأن الطريق هو الرابط بين مدينة دورا وقراها الغربية، وعدّ المركز الأمر تقليصا لسلب مزيد من أراضي المواطنين.

ولفت المركز إلى أنّ هذا المخطط يهدف إلى ربط مستعمرة" نيجهوت" بالبؤرة الاستعمارية "ميرشاليم" وضم الجبل الجنوبي المقابل لهاتين المستعمرتين وربطها بالطرق الدائرية وعمل جسر عليها.