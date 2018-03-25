الاحتلال يشرع في تركيب كاميرات على الطرق العامة

وطن للأنباء-وكالات: أعلنت وزارة المواصلات في حكومة الاحتلال وإدارة الشرطة انها شرعت تزويد دوريات الشرطة بآلات تصوير فيديو على الشوارع والطرق الرئيسية، بما في ذلك في الضفة الغربية لتسجيل حركة السائقين الذين يرتكبون مخالفات او أولئك الفارين من الملاحقة بعد ارتكابهم لمخالفات سير او مخالفات " أمنية".

وتتمتع الكاميرات الجديدة والتي يديرها الشرطي من خلال جهاز أي باد، بتقنيات تمنع التحذير المسبق منها على تطبيق (ويز) الذي يزود السائق بدليل الطرق ويكشف عن رادارات وكاميرات الشرطة.

وسيتم نصب مثل هذه الكاميرات المتحركة داخل المدن أيضا وهي تحتاج فقط الى حامل (ترايبود) او عامود صغير متنقل وذلك لتسهيل نقلها من مكان الى اخر .