4 قتلى بينهم أطفال بحريق ضخم في مركز تجاري في روسيا

وطن للأنباء-وكالات: لقي ثلاثة أطفال وامرأة مصرعهم، اليوم الأحد، جراء حريق ضخم شب بمركز تجاري ترفيهي في مدينة كيميروفو الروسية بجنوب سيبيريا، حسبما أفادت لجنة التحقيقات الروسية.

وقالت متحدثة باسم اللجنة لوكالة "تاس" إن حوالي 20 شخصا تضرروا جراء الحريق، من بينهم أطفال، مضيفة أن جثث أربعة ضحايا، هم ثلاثة أطفال لم تحدد أعمارهم، وامرأة تم العثور عليها في مكان الحادث.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت لجنة التحقيقات إن ملفا جنائيا فُتح بسبب الحريق، مشيرة إلى أن جثث الضحايا كانت ملقاة في غرفة الأطفال التابعة للمركز التجاري الترفيهي، وذلك أثناء أعمال الإنقاذ في المبنى المحترق.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الإخبارية الروسية عن أجهزة الطوارئ أن 20 شخصا تم إنقاذهم من الحريق، إضافة إلى إجلاء حوالي 250 شخصا من المبنى.

فيما أفادت وكالة "نوفوستي"، نقلا عن مصدر في أجهزة الطوارئ، بأن 10 أشخاص تضرروا من الحريق، مضيفة أن المساحة التي انتشرت فيها النيران بلغت 1,5 ألف متر مربع.