رسائل فدوى طوقان مع ثريا حداد

رام الله- وطن للأنباء: صدر حديثا كتاب رسائل فدوى طوقان عن دار طِباق للنشر والتوزيع، حيث يقع الكتاب في ١٥٦ صفحة من القطع المتوسط، ويتناول الكتاب عرض لرسائل كتبتها الشاعرة فدوى طوقان لصديقتها ثريا حداد، حيث قدّم لهذه الرسائل الشاعر المغربي عبد اللطيف الوراري وأعد سمير حداد الرسائل للنشر.

يظهر الكتاب الصادر بطبعته الأولى عن دار طِباق للنشر والتوزيع جوانب من حياة الشاعرة وعلاقتها الاجتماعية، كما تكشف الرسائل بعد مئة عام من ميلاد فدوى طوقان سيرة الشاعرة الخاصة وارتباطها بالعام الذي أحاط حياتها، حيث يعتبر بمثابة أضواء جديدة على حياتها وشعرها.

هذا ويضم الكتاب نماذج من الرسائل المقدمة بخط يد الشاعرة فدوى طوقان.