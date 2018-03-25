رفيق النتشة: الهيئة تلاحق الفساد أينما وُجد



الخليل- وطن للأنباء: نظمت هيئة مكافحة الفساد وبالتعاون مع جامعة بوليتكتك فلسطين اليوم الأحد 25 اذار 2018 ندوة متخصصة بمواضيع النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد جمعت بين هيئة مكاحفة الفساد ممثلة برئيسها الأستاذ رفيق النتشة وطلبة وأكاديمي جامعة بوليتكنك فلسطين ممثلة برئيس مجلس أمنائها الأستاذ أحمد سعيد التميمي في حرم الجامعة في مدينة الخليل، وذلك بهدف تعريف الطلبة بقانون مكافحة الفساد ومساق "مكافحة الفساد: تحديات وحلول".

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ رفيق النتشة إن تأسيس الهيئة كان مطلبا قوميا ووطنيا وجماهيريا، وأكد أن الهيئة وفقا لقانونها تمثل الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ولا يقتصر عملها على حزب او فصيل او وزارة معينة.

وأوضح النتشة أن الهيئة تلاحق الفساد أينما وُجد، مشددا على ان القانون لا يميز بين المواطنين والمسؤولين في قضايا مكافحة الفساد، وأكد ان محاربة الفساد مُهمة جماعية يقع عاتقها على جميع ابناء الشعب الفلسطيني كل بحسب تخصصه وقدرته.

واشار النتشة إلى ان الهيئة لا قيمة لها اذا لم تكن مستقلة وقائمة بذاتها، وكشف ان التشريع الاسلامي يعتبر احد ابرز مصادر التشريع التي تتبعها الهيئة.

واكد ان هدف الهيئة هو الوصول لمجتمع فلسطيني خال من الفساد، للوصول بالنهاية لدولة فلسطينية ديموقراطية ومستقلة، مؤكدا على حق جميع المواطنين تقديم شكاوي ضد الفساد عبر مختلف الوسائل.

من جانبه اشاد رئيس مجلس امناء جامعة بوليتكنك فلسطين أ. أحمد سعيد التميمي بعمل الهيئة وإنجازاتها، مشيرا الى ان عملها يعتبر استثنائيا وسط الشعب والبيئة الفلسطينية. وشدد على اهمية محاربة الفساد بكافة اشكاله داخل مختلف المؤسسات الاهلية والحكومية والخاصة.

من جانبه قدم مدير دائرة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد أ. مازن اللحام شرحا مبسطا حول قانون مكافحة الفساد واختصاصات عمل الهيئة، وطريقة التعامل مع الشكاوي المقدمة، واكد ان قانون الهيئة يتعامل مع الشكاوي بسرية مطلقة، كما وتوفر الهيئة الحماية القانونية اللازمة لمقدم الشكوى.

بينما عرف مدير عام التخطيط في الهيئة د. حمدي الخواجا بمساقي مكافحة الفساد، مشددا على اهمية طرح مساقات خاصة بمكافحة الفساد في جميع الجامعات الفلسطينية لما لها من اهمية كبيرة بتعزيز الوعي المجتمعي والطلابي حول قضايا الفساد ومحاربته بشتى السبل.

وبعد ذلك فٌتح باب النقاش امام الطلبة لطرح أسئلتهم واستفساراتهم حول عمل الهيئة وتطورها وآلية تقديم الشكاوي من خلالها.

وكان رئيس مجلس أمناء الجامعة الاستاذ احمد سعيد التميمي ورئيس الجامعة أ.د. عماد الخطيب قد إستقبلا رئيس هيئة مكافحة الفساد وممثلي الهيئة في مكتبهم قبل الندوة وذلك للتشاور حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

ويذكر بأن هيئة مكافحة الفساد كانت قد وقعت مذكرة تعاون مع جامعة البوليتكنك لتدريس مساقين حول مكافحة الفساد، وقد ساهمت الجامعة بإعداد خطة المساقين بالإضافة لمشاركتها في الدورات التدريبية ولقاءات المتابعة المتعلقة بالمساقين.