جامعة القدس تستضيف توقيع اتفاقية تأسيس برنامج ماجستير مشترك في الأعمال الزراعية الربحية

القدس- وطن للأنباء: وقع الاستاذ الدكتور عماد أبوكشك، في حرم جامعة القدس، مع رؤساء جامعات النجاح والخليل وفلسطين التقنية – خضوري، اتفاقية تأسيس برنامج ماجستير مشترك في "الاعمال الزراعية الربحية"، ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، ويهدف إلى تأهيل كادر مختص في إدارة النشاط الزراعي وفقاً لأحدث النظم الإدارية المتخصصة في مجال الزراعة بهدف رفع إنتاجية هذ القطاع الذي يعتبر أحد أهم أركان الاقتصاد الفلسطيني، وزيادة مساهمته في الناتج القومي الاجمالي.

وهنّأ رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبوكشك الجامعات الفلسطينية على هذا الإنجاز الأكاديمي الوطني المشترك، مشدداً أن من شأنه فتح آفاق التعاون للنهوض بالقطاعين الزراعي والصناعي في فلسطين، من خلال إيجاد الحلول المثلى لمشكلات هذين القطاعين، ورفدهما بالكفاءات من خريجي هذا البرنامج.

كما أكّد على الدور الذي سيلعبه هذا البرنامج في تعزيز تطوير الصناعات الغذائية وإبجاد فرص عمل للخريجين، مشيراً لأهمية استمرار تشابك وتعاون النّخب في مؤسسات التعليم العالي، مضيفاً أن فلسطين أحوج ما تكون لهذا التعاضد الذي له الأثر الكبير في تطوير العديد من القطاعات.

واضاف "إن توقيع هذه الإتفاقية في القدس يحمل الكثير من المعاني القيّمة والدلالات الهامة نظراً لخصوصية هذه المدينة"، مؤكدا أن الجامعة ماضية في خلق وتطوير الشراكات البحثية والأكاديمية الفريدة من نوعها في إطار رفعة التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين وتخريج الكفاءات العلمية المتخصصة.

بدوره ألقى د. سهيل سلطان، كلمة نيابة عن رئيس جامعة ماستريخت البروفيسور "ويمدي ندي" من خلال رسالة وجه فيها شكره لجامعة القدس وللجامعات الفلسطينية الشريكة في البرنامج، مهنئاً اياهم على نجاح تأسيس المشروع والذي تكلل اليوم بتوقيع اتفاقية اطلاق برنامج الماجستير، مشيداً بجامعة القدس وبرامجها الأكاديمية المميزة.

وتحدّث رئيس جامعة فلسطين التقنية - خضوري د. مروان عورتاني عن تجربة جامعته على مدار السنوات الماضية في تدريس البرامج المتعلقة بالزراعة، مشيراً لضرورة إعداد خطط استراتيجية أُخرى لتطوير هذا القطاع .

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية أ.د. ماهر النتشة أن هذا البرنامج المشترك يأتي ضمن سلسلة من البرامج المشتركة مع جامعة القدس، كبرنامج دكتوراه الفقه وأصوله، وبرنامج ماجستير القانون الجنائي، مؤكداً على اهمية هذه التعاون في رفع مستوى البرامج الأكاديمية من خلال الاستفادة المشتركة من المصادر بمختلف أشكالها.

وبيّن رئيس جامعة الخليل د. صلاح الزرو أن اهمية هذا المشروع تتمثل في مواكبة التطورات العالمية الحاصلة في الصناعات الزراعية ، لتستطيع فلسطين المنافسة على مستوى العالم في هذا المجال، وذلك من خلال الأبحاث العلمية التي ستقدم حلولاً للمشكلات الزراعية.

وقدّم نائب رئيس جامعة القدس للشؤون الأكاديمية د. حنا عبد النور نبذة عن برنامج ماجستير الزراعة الربحية، موضحاً أن توقيع اتفاقية إطلاق هذا البرنامج اليوم في جامعة القدس يأتي تتويجاً لنجاح مشروع التعاون الأكاديمي الفلسطيني في الزراعة الربحية الذي وقعت عليه الجامعة في لاهاي في هولندا قبل ثلاثة سنوات، مشيراً أن برنامج ماجستير الزراعة الربحية يهدف لإعداد أبحاث مشتركة تطبيقية من خلال طلبة البرنامج، تسهم في إيجاد حلول لمشاكل القطاع الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية. كما أضاف أن مشروع التعاون يتضمن عدة محاور أساسية كالريادة، البحث العلمي، التكنولوجيا، إدارة الأعمال، والجندر، ويتطلع إلى توسيع الشراكة مع القطاعين العام والخاص من خلال بناء العديد من الخطط التنفيذية الاستراتيجية، وإنشاء مركز بحثي "Center of Excellence" تحت مظلة للمشروع والشركاء فيه، بحيث يكون مرجعاً علمياً للإقليم.