نتنياهو: وصول أول طائرة هندية عبر الأجواء السعودية "حدث تاريخي"

وطن للأنباء: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الرحلة التي قامت بها طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية، الخميس الماضي، والتي أقلعت من مدينة نيودلهي الهندية إلى مدينة تل أبيب، عبر الأجواء السعودية، بأنها "حدث تاريخي".

وأضاف نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه الأحد:" توجد لذلك معان سياحية واقتصادية وتكنولوجية وسياسية من الدرجة الأولى".

وقال:" المعاني طويلة المدى ستتضح فيما بعد، ولكن لا أعتقد أنه يجب أن نتحدث كثيرا عنها الآن، كي يمكن لها أن تحدث".

والخميس، هبطت طائرة تجارية تابعة للخطوط الهندية مطار بن غوريون "اللد"، لتعتبر أول طائرة هندية تجارية تصل إلى "إسرائيل" بعد عبورها الأجواء السعودية.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد أعلن خلال زيارته لإسرائيل في تموز/يوليو الماضي عن المسار الجديد بين "إسرائيل" والهند.

كما أن نتنياهو إشار خلال زيارته الى الهند في كانون الثاني/ يناير الماضي إلى أن مسار الرحلات الجوية بين الهند و"إسرائيل" يمكن أن يمر فوق الأراضي السعودية مما يؤدي إلى تقصير وقت الرحلة إلى حد كبير.