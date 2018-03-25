الاحتلال يعتقل شابين ويعتدي على مسيرة أحد الشعانين في القدس

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابين، واعتدت بالضرب على مجموعة من المشاركين في مسيرة أحد الشعانين، في منطقة باب الأسباط في القدس القديمة.

وأوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال هاجمت مجموعة من المشاركين في المسيرة واعتدت عليهم بالضرب، أمام باب الاسباط على بعد أمتار من كنيسة الصلاحية داخل البلدة القديمة.

وكان مئات المواطنين من مختلف الطوائف المسيحية تدفقوا على كنائس البلدة القديمة للاحتفال بأحد الشعانين، في حين يتوقع وصول المزيد من المحتفلين والقادمين من المنطقة الى المدينة المقدسة للمشاركة في المسيرات الكشفية والاحتفالية بأحد الشعانين.

واحتفلت كنيسة اللاتين في القدس صباح اليوم، بأحد الشعانين بقداس ترأسه المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية رئيس الأساقفة بيير باتيستا بيتسابالا، في كنيسة القيامة، بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، بمشاركة حراسة الأراضي المقدسة الفرنسيسكانية، والراهبات والمؤمنين، ومجموعات الحجاج الذين أتوا خصيصًا في هذه الأيام إلى الأرض المقدسة للاحتفال بأسبوع الآلام بالقدس العتيقة.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، الملاكم المقدسي ابراهيم مصلح الثولي، على الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم شعفاط، وسط القدس المحتلة، ونقلته الى أحد مراكز الاعتقال والتحقيق في المدينة.