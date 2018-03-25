افتتاح معرض "كوكب الهوى" في رام الله

وطن للأنباء: افتتح، مساء اليوم الأحد، معرض فني، بعنوان: "كوكب الهوى"، بمتحف محمود درويش في مدينة رام الله.

وضم المعرض 28 لوحة فنية لثماني فنانات فلسطينيات، وهنّ: دورين منيّر، وإخلاص شماسنة، وأحلام فقيه، وشرين تميمي، وإحسان القواسمة، وهنادي عزمي، وليلى حمدية، وربى بدر.

المعرض افتتح برعاية جمعية شهرزاد للثقافة والفنون بالتعاون مع متحف محمود درويش، وسيستمر مدة يومين، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء.

يذكر أن اسم المعرض مشتق من اسم القرية الفلسطينية المهجرة "كوكب الهوى" الواقعة قرب بيسان، في أراضي الـ1948.