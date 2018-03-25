أبطال الأولمبياد الخاص يحرزون 27 ميدالية بدورة الألعاب الإقليمية

وطن للأنباء: اختتمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، منافسات الدورة الإقليمية التاسعة للألعاب الخاصة، بحصول فلسطين على سبع وعشرين ميدالية ملونة.

وحقق لاعبونا تسع ميداليات ذهبية موزعة على العاب: "البوتشي" برصيد ثلاث ميداليات ذهبية، وألعاب القوى أربع ميداليات، إضافة الى ذهبيتين في السباحة، وذهبية في تنس الطاولة، في حين حقق أبطال الاولمبياد الخاص الفلسطيني 14 ميدالية فضية موزعة على كافة الألعاب، وهي: البوتشي، وألعاب القوى، والسباحة، والريشة الطائرة، وكرة الطاولة.

كما حصل لاعبونا على أربع ميداليات برونزية في ألعاب القوى، والبوتشي، والريشة الطائرة.

وثمن رئيس بعثة الاولمبياد الخاص نزار بصلات، جهود المدربين والمشرفين واللاعبين، مشيرا الى انهم عكسوا الالتزام التام بكل مجريات البطولة، بدءا من الوصول، وحتى العودة الى ارض الوطن.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الاولمبياد الخاص الفلسطيني مروان وشاحي، إن ما تحقق أمر متوقع، خصوصا أنهم اعتادوا الحصول على نتائج ممتازة في كافة المنافسات التي سبق وان خاضوها، مؤكدا أن الاستعدادات بدأت، منذ الآن، تمهيدا للمشاركة في دورة الألعاب الصيفية، المقررة في الإمارات العام المقبل.