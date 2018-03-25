الفاهوم يبحث مع المدير العام لوكالة تونس التعاون المشترك

وطن للأنباء: بحث سفير دولة فلسطين بتونس هايل الفاهوم اليوم الأحد, مع مدير عام وكالة تونس للتعاون الفني بوزارة الخارجية التونسية البرني الصالحي, تعزيز التعاون المشترك.

وناقشا سبل المشاركة الفلسطينية في الاجتماعات القادمة لوكالات الدول الأعضاء في البنك الاسلامي للتنمية في دورتها الثالثة والأربعين، وسبل تنسيق المواقف الثنائية والتعاون المشترك في دعم ومساندة القضايا الإنمائية في فلسطين, والتعاون الثنائي العربي والإسلامي في المجال الفني والتنمية الثنائية, وتنسيق جهود البلدين في التعاون مع دول الجنوب– جنوب, ضمن الوكالات الفنية للتعاون في البلدان الإسلامية .

في سياق آخر، شاركت دولة فلسطين في مهرجان القلعة الكبرى من ولاية سوسة الساحلية بتونس, بكورال أطفال سفارة دولة فلسطين, الذي عرض عديد الاغاني والرقصات الفلكلورية الفلسطينية, إضافة الى مسرحية قصيرة, وأشعار وطنية فلسطينية, وشدا الطفل آدم النجار وهو من مواهب "كيد فويس" أغاني وطنية لاقت أستحسان الحاضرين وتشجيعهم وهتافهم لفلسطين وشعبها, وسط رفع للأعلام الفلسطينية والتونسية .