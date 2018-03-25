الخارجية : الصمت على التغول الاستيطاني تواطؤ مع الاحتلال

رام الله- وطن للأنباء: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة ما تسمى (اللجنة الفرعية للاستيطان) التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم على مخطط لبناء عشرات الوحدات والمباني الاستيطانية وشق طرق لتوسيع وربط المستوطنات الواقعة غرب مدينة دورا في محافظة الخليل، وتبلغ المساحة المصادرة التي يستهدفها المخطط291 دونما، بما يؤكد على سياسة الاحتلال التي تقوم على مصادرة الأراضي بحجة أغراض عسكرية وغيرها لكي تحولها سلطات الاحتلال لاحقا وتخصصها لصالح الاستيطان الاستعماري التوسعي.

وأكدت الوزارة أن "هذا المشروع الاستعماري التوسعي يندرج في اطار الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة ج، وتخصيصها لصالح المستوطنين، انسجاما مع ايدلوجية اليمين الحاكم الظلامية، كدليل جديد أيضا على أن حكومة نتنياهو هي حكومة مستوطنين بامتياز. تعتبر الوزارة أن هذا المشروع الاستيطاني امعانا إسرائيليا في التمرد على الشرعية الدولية وقراراتها واستخفافا واستهتارا بها، الامر الذي يستدعي وقفة جديه لمجلس الامن الدولي والهيئات الأممية المختصة لإجبار إسرائيل كقوة احتلال على الانصياع للقانون الدولي والشرعية الدولية".

وأضافت إن "عدم مسائلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته يعتبر تواطؤا مع الاحتلال ان لم يكن مشاركة وتشجيعا لارتكاب تلك الانتهاكات".