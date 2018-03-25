الشرطة تقبض على 5 أشخاص بتهمة السرقة في قلقيلية

قلقيلية- وطن للأنباء: ألقت الشرطة اليوم القبض على خمسة أشخاص بتهمة سرقة 40 دحلة "حزمة" نحاس من إحدى المصانع في مدينة قلقيلية.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد تقديم شكوى من قبل صاحب مصنع للحديد في مدينة قلقيلية مفادها قيام أشخاص مجهولين بالدخول إلى مصنع الحديد الخاص به ليلا وسرقة 40 دحلة نحاس من داخل المصنع، وبعد البحث و التحري والمتابعة من قبل المباحث العامة في شرطة قلقيلية، تم الاشتباه بخمسة أشخاص وباستدعائهم وسماع أقوالهم أفادوا بالسرقة.

وأكد البيان توقيف الأشخاص المشتبه بهم الخمسة تمهيدا لاحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال و إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.