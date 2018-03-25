الشرطة تتلف مع 4 أجسام مشبوهة في الخليل وجنين

الخليل،جنين- وطن للأنباء: اتلفت الشرطة اليوم مع 4أجسام مشبوهة عثر عليها المواطنون في الخليل وجنين.

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة "بأنه وبناء على عدة بلاغات تلقتها عرفة عمليات الشرطة من قبل مواطنين تتعلق بعثورهم على أجسام مشبوهة بالقرب من منازلهم في بلدات سعير وبني نعيم، على الفور تحركت للمكان وحدة هندسة المتفجرات لمعاينة هذه الأجسام والتعامل معها".

وأضاف البيان بأنه ولدى وصول وحدة هندسة المتفجرات لأماكن العثور على هذه الأجسام قامت على الفور بمعاينتها وتأمين محيطها وتبين بأنها عبارة عن مشاعل حرارية من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بناء على ذلك قامت الشرطة بنقل هذه الأجسام وإتلافها بشكل آمن.

وفي سياق منفصل، وردت معلومات إلى غرفة عمليات شرطة جنين تفيد بوجود جسم مشبوه بالقرب من معسكر صانور على الفور تحركت قوة من فرع هندسة المتفجرات ومركز شرطة ميثلون إلى المكان وبالكشف على الجسم المشبوه تبين بأنه عبارة عن قذيفة هاون عيار(52) وهذه القذيفة تشكل خطر على المواطنين على الفور قامت القوة بتامين المكان ونقل الجسم المشبوه الى مان امن واتلافه.

هذا وحذر البيان المواطنين من مخاطر الاقتراب والعبث من الأجسام المشبوهة، مطالباً المواطنين ضرورة إبلاغ الشرطة عبر الرقم 100 في حال العثور على أي منها.