مسيرات كشفية حاشدة تعمّ وسط القدس احتفاءً بأحد الشعانين

وطن للأنباء: عمّت، مساء اليوم الأحد، مسيرات كشفية ضخمة، وسط مدينة القدس احتفاءً بأحد الشعانين ودخول السيد المسيح عليه السلام مدينة القدس.

وقال مراسلنا في القدس إن المسيرات الكشفية طغت على المشهد في المدينة، ولم تنجح اجراءات الاحتلال المشددة في المدينة واعتدائها على المشاركات والمشاركين من منع المسيرات والاحتفالات التي أخذت طابع التحدي للاحتلال.

ولفت مراسلنا إلى أن قوات الاحتلال اعتدت، مساء اليوم، على المشاركين في مسيرة حاشدة بـ"أحد الشعانين" قرب باب الأسباط من أبواب القدس القديمة والمُفضي إلى المسجد الأقصى والمقدسات في البلدة العتيقة، حاول خلاله جنود الاحتلال انتزاع الأعلام الفلسطينية من المشاركات والمشاركين خلال توجههم إلى كنيسة الصلاحية القريبة من باب الأسباط، وسط أجواء شديدة التوتر بعد الاعتداء على عدد من المواطنين بالضرب، واعتقال شاب بسبب رفعه العلم الفلسطيني.

وأضاف إن المسيرة الكشفية الكبرى تركزت في الشارع الرئيسي المتاخم والمقابل لسور القدس التاريخي والممتد من منطقة باب الأسباط وحتى باب الساهرة وشارع السلطان سليمان وصولاً الى باب العامود قبل اختراق البلدة القديمة والتوجه الى كنيسة القيامة.