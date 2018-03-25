محكمة الاحتلال تدين شابا بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن

وطن للأنباء: أدانت محكمة الاحتلال في مدينة اللد، اليوم الأحد، الشاب إسماعيل أبو عرام (19 عاما) من بلدة يطا بمحافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بادعاء الشروع بالقتل بدوافع قومية ومحاولة تنفيذ هجوم إرهابي، بتهمة تنفيذ عملية طعن مطلع آب/ أغسطس الماضي، في مدينة يافنه جنوبي البلاد، والتسبب بإصابة إسرائيلي بجراح بالغة الخطورة.

وسيصدر الحكم ضد أبو عرام في وقت لاحق. وبحسب لائحة الاتهام، فإن أبو عرام طعن إسرائيليا داخل سوبر ماركت في يافنه، مما أدى لإصابته بجروح خطيرة قبل أن يتم اعتقاله.

وزعمت نيابة الاحتلال، أن أبو عرام اعترف خلال التحقيق معه، أنه "سافر من بلده لطعن يهوديًا إسرائيليًا بهدف الجهاد في سبيل الله"، وأنه "مكث في السعودية في شهر رمضان الماضي، لمدة 12 يوما خلال تأديته العمرة، وهناك تعززت لديه القناعات الدينية للجهاد في سبيل الله، وفور عودته لبلده قرر قتل اليهود من خلال تنفيذ عملية طعن"، على حد تعبير النيابة.

وذكرت النيابة في لائحة الاتهام، أن أبو عرام خرج الثاني من آب/ أغسطس الجاري، من منزله في بلدة يطا قضاء الخليل، ودخل إلى البلاد دون أن تكون بحوزته تصاريح دخول، وقرر تنفيذ عملية طعن في يافنه في محل تجاري الذي عرفه بالماضي، وعليه تسلح بسكين وكذلك بغاز الفلفل، ووصل إلى المدينة عبر المواصلات العامة.

ووفقا للائحة الاتهام تعذر على أبو عرام الوصول للمكان الذي عرفه بالسابق، وعليه توجه إلى سوبرماركت من أجل تنفيذ مخططه وأقدم على طعن إسرائيليا عدة طعنات في منطقة الصدر والعنق والبطن والرأس قبل أن يتم اعتقاله.

وتبين أن العامل (43 عاما) قد أصيب بجروح خطيرة جراء طعنة في الصدر، وتم نقله بحالة خطيرة إلى مستشفى "كابلان".

وتمكن متواجدون في المكان من إلقاء القبض على الشاب الفلسطيني بعد أن فقد السكين خلال اشتباكه مع العامل، حيث حاول استخدام غاز الفلفل، بحسب ادعاء النيابة، وتم توثيقه بينما قيام بعضهم بالاعتداء عليه، حتى وصلت الشرطة إلى المكان، وقامت باعتقاله.

وجاء أن طواقم الإسعاف التي وصلت المكان، بعد أن تلقت بلاغا، قدمت الإسعافات الأولية لمصاب في المكان، وقاموا بنقله إلى مستشفى "كابلان" في "رحوفوت" بحالة خطيرة وغير مستقرة نتيجة إصابته في الجزء العلوي من جسده.