الشرطة تضبط (85) قطعة يشتبه انها اثرية في جنين والخليل

محافظات- وطن للأنباء: ضبطت الشرطة (85) قطعة يشتبه انها اثرية في جنين والخليل.

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه وبناء على معلومات وردت للشرطة حول حيازة شخص من سكان مدينة نابلس لمواد اثرية وانه قادم لمدينة جنين من اجل بيعها داخل مدينة جنين.

وأضاف البيان: برصد ومتابعة لحركة المشتبه به تحركت قوة من شرطة السياحة والاثار الى مكان تواجده في مدينة جنين وتم ضبطه وضبط بحوزته (79) قطعة (عمله معدنية ) يشتبه انها اثرية تعود لعصور تاريخية مختلفة وبتدوين اقواله افاد انه حضر لمحافظة جنين من اجل التجارة بالاثار وبيعها.

وفي سياق منفصل، قال البيان إنه "بناء على معلومات تلقتها شرطة السياحة والآثار تتعلق بحيازة أحد الأشخاص على مجموعة من القطع الأثرية يريد بيعها في مدينة الخليل، على الفور قامت الشرطة بعمل حاجز تفتيش للمشتبه به على مدخل المدينة لإلقاء القبض عليه وضبط ما بحوزته من آثار".

وأضاف البيان بأنه ولدى اقتراب المركبة المشبوهة التي يستقلها المشتبه به لمنطقة الحاجز سارع عناصر الدورية لإيقافها وتفتيشها والعثور بداخلها على 6 قطع أثرية كانت عبارة عن فخارة وأسرجة فخارية وقطعة حجرية تعود لعصور مختلفة، بناء على ذلك قامت الشرطة بضبط هذه القطع والقبض على سائق المركبة، والذي اعترف بحيازته هذه القطع بقصد الاتجار بها.

وأكد البيان توقيف المشتبه بهما لمدة 24 ساعة وإحالتها والمضبوطات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول.