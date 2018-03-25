حزب الله ينفي قصفاً إسرائيلياً لأحد مواقعه

وطن للأنباء: نفى حزب الله استهداف أحد مواقعه على الحدود اللبنانية السورية بغارة إسرائيلية، بعدما كان سُمع دوي انفجارات مساء اليوم الأحد في تلك المنطقة وفي مدينة بعلبك (شرق لبنان).

وذكرت قناة الميادين نقلا عن الإعلام الحربي التابع لحزب الله، أنه "لا وجود لأي غارات إسرائيلية على أي نقاط للمقاومة أو مواقع للجيش السوري في بعلبك أو في سوريا".

وذكرت وسائل إعلام أن الصوت ناجم على ما يبدو عن اختراق مقاتلة إسرائيلية لجدار الصوت فوق الحدود اللبنانية السورية.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الغارات استهدفت مواقع لحزب الله وللجيش السوري في سوريا خلال السنوات الخمس الماضية.