عقب زعمه إطلاق صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.. الاحتلال يتراجع

غزة- وطن للأنباء: نفى جيش الاحتلال إطلاق صوارخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة، عقب تفعيل القبة الحديدية وإطلاقها قذائف، هذه الليلة.

وقال جيش الاحتلال إنه "لم يطلق أي رشقة صواريخ باتجاه إسرائيل. يتم فحص اذا اطلقت بالفعل قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل. ولم يتم رصد سقوط أي قذيفة داخل إسرائيل".

وأضاف الجيش أن "معظم صافرات الانذار ناتجة عن تفعيل منظومة القبة الحديدية كما يبدو بعد رصدها إطلاق نيران رشاشات في قطاع غزة. سيتم التحقيق في ملابسات الحادث".

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن" الاحتلال يكذب ويتخبط. لم تطلق أية صواريخ من غزة تجاه العدو هذا المساء، وانطلقت ما تسمى بالقبة الحديدية لاعتراض طلقات نارية داخل غزة ضمن مناورات القسام، وهو يتحمل مسؤولية أي تصعيد ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي عدوان".

وكانت وسائل إعلام عبرية زعمت أن قذائف صاروخية أُطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة، وأن القبة الحديدية نجحت بالتصدي للقذائف.

من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية في غزة أن أصوات الانفجارات وإطلاق النار التي سمعت في منطقة شمال قطاع غزة هذه الليلة، ناجمة عن مناورات لفصائل المقاومة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب أراضي المواطنين شمال قطاع غزة. كما استهدفت نقطة رصد للمقاومة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

لمشاهدة فيديو تصدي القبة الحديدية للقذائف الصاروخية، اضغط هنا