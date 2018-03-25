لاهاي: افتتاح مهرجان أفلام قضايا حقوق الانسان 2018

وطن للأنباء: افتتح يوم أمس في لاهاي مهرجان أفلام قضايا حقوق الانسان 2018 ، ويضم المهرجان عشرات الأفلام و ينافس فيلم نائلة و الانتفاضة على جائزة الفيلم و جائزة "الناشط" ضمن ثمانية أفلام في هذا المجال .

وحاءت مبادرة هذا المهرجان قبل عشر سنوات من مؤسسة أمنستي الدولية و قد عرض فيلم نائلة و الانتفاضة يوم أمس و اليوم و سيستمر عرضه يومي غد الاثنين و الثلاء و يختتم يوم الأربعاء بإعلان الفائزين .

في الصورة/نائلة عايش و جين مارلو من مؤسسة جست فجن

و في نهاية عرض الفيلم جرى نقاش واسع حول ما يحمله الفيلم من رسائل هامة ، وقد حملت نائلة عايش بطلة هذا الفيلم صوت و شجاعة و إرادة عشرات آلاف النساء الفلسطينيات و نضالهن المستمر نحوالحرية القادمة ،و قبل أن تجيب نائلة على أسئلة الحضور ، توقفت عند رحيل الفلسطينية الفنانة ريم بنا التي كرست حياتها للفن الملتزم و النضال من أجل حرية شعب فلسطين و تحرر المرأة الفلسطينية و التي كافحت و بعناد غير مسبوق مرض السرطان الذي اصابها منذ سنوات.

كما أشادت بشجاعة الشابة الفلسطينية عهد التميمي التي حكم عليها بالسجن لمدة ثمانية شهور فقط كونها تمسكت بكرامتها و حق أبناء شعبها في الحرية و الكرامة ، داعية الحضور و كل المناضلين من أجل العدالة و الكرامة الانسانية إلى مزيد من التضامن مع شعب و نساء فلسطين و نضالهن الذي لن يتوقف من أحل الحرية ، معتبرة أن الفيلم يحمل عدة رسائل أهمها بأن نساء فلسطين و اللواتي ساهمن في قيادة فعاليات أهم مرحلة في النضال الفلسطيني خلال الانتفاضة الأولي لن يفقدن الأمل رغم صعوبة اللحظة التي يولدها الانقسام خاصة على النساء و دورهن.

في الصورة/مدير امنستي السيد ادوارد نزاراسكي،و سفير حقوق الانسان في هولندا السيد كيس ڤان بار و السيد كوني ميادو ضيف المهرجان و الرئيس العام لمنظمة أمنستي انترناشيونال

و شددت ان المرأة الفلسطينية ستواصل نضالها الباسل و المشروع من أجل حرية شعبنا و كرامته و حقه الطبيعي في الخلاص من الاحتلال و انتزاع حقه في تقرير مصيره، و العيش في وطن له كباقي شعوب الأرض ، كما و انتزاع حقوقها في المساواة الكاملة و صون انجازاتها و الدفاع عن كرامتها الانسانية .

مؤكدة أن شعب فلسطين، و خاصة النساء، لن يفقد/ن الأمل في حتمية النصر، و قالت "إن أحلك لحظات الظلمة هي التي تسبق بزوغ الفجر"، وأشادت نائلة بأهمية تركيز مؤسسة جست فيجن ،التي أنتجت هذا الفيلم و خاصة المخرجة المبدعة جوليا باشا ، على دور و مشاركة النساء في الانتفاضة الكبرى عام 1987، و اعتبرت أن اختيار قصتها في هذا الفيلم ما هو إلا تعبير رمزي عن قصص و بطولات و تضحيات عشرات آلاف النساء المناضلات و اللواتي تعرضن لأبشع أنواع المعاناة و القهر و الظلم و فقدان الأحبة في طريقهن للحرية و خلاص شعبهن من نير المحتل و بطشه.

و لفتت نائلة الانتباه إلى خاتمة الفيلم بصورة عهد التميمي و صوت مجد في إشارة إلى رسالة الفيلم حول دور الأجيال الشابة في حمل رسالة الانتفاضة و أهدافها التي لم تستكمل بعد و عبرت عن ثقتها بقدرة هذه الأجيال على تحقيق تللك الأهداف والبناء علي القرة الهائلة للمقاومة الشعبية للانتفاضة و عمق المشاركة الشعبية من قبل كافة فئات المجتمع و التي مكنتها من الاستمرارية لسنوات طويلة معبرة عن قلقها من أن الانقسام يؤثر بصورة سلبية على إمكانيات النهوض الوطني العارم و عبرت عن ثقتها بأن استعادة الوحدة و إنهاء الانقسام سيمهد الطريق لاستعادة الأمل و ربما يسرع بنهوض يفتح الطريق لانتفاضة شعبية شاملة تكون قادرة على وضع حد للظلم و الاحتلال !

و قد تحدث جين مارلو من مؤسسة جست فيجن عن فكرة الفيلم و أهمية إبراز دور النساء و معاناتهن و دورهن الكبير في قيادة الانتفاضة مشيرة إلى أن قصة نائلة و معاناتها و دورها حمل بصورة مكثفة رمزية هذه الأبعاء لعشرات آلاف المناضلات الفلسطينيات على مختلف الاصعدة