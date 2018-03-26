الاحتلال يصدر حكماً نهائياً ضد الأسيرة جيانا حياوي

القدس- وطن للأنباء: أصدرت محكمة الاحتلال، يوم أمس الأحد، حكماً نهائياً بحق الأسيرة جيانا محمود سليمان حياوي (21 عاماً) من بير نبالا، قضاء مدينة القدس يقضي بالسجن الفعلي مدة 22 شهراً.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى بأن الاحتلال أقر كذلك بوجوب دفع الأسيرة حياوي غرامة مالية بقيمة 4 آلاف شيقل، وقد اعتقلها الاحتلال بتاريخ 29/4/2017، وأبقى عليها موقوفة مدة عام كامل.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال وجه للأسيرة حياوي تهمة حيازة سكين، وادعى نيتها محاولة تنفيذ عملية طعن.