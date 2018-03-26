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علماء يحذرون: محطة الفضاء الصينية تصطدم بالأرض قريبا

26.03.2018 09:33 AM
علماء يحذرون: محطة الفضاء الصينية تصطدم بالأرض قريبا

وطن للأنباء-وكالات: زادت التنبؤات التى تزعم أن محطة الفضاء الصينية الخارجة عن السيطرة ستصطدم بالأرض ببداية إبريل، إذ ضيقت وكالة الفضاء الأوروبية أمس نطاق التوقعات الخاصة بشأن موعد سقوط المحطة الصينية Tiangong-1 على الأرض، وقالت أنه من المحتمل أن تعود فى الفترة بين 30 مارس و2 أبريل.

ووفقا لموقع cnet الأمريكى، أكدت آخر التحديثات من مراقبى المدارات الأخرى - بما فى ذلك مركز دراسات الحطام المدارية والباحثين الأكاديميين أن Tiangong-1 ستخترق الغلاف الجوى خلال 1 أبريل، أو ربما تصل قبل هذا الموعد بأربعة أيام.

ومن المتوقع أن تتحرك المركبة الفضائية التى تبلغ حمولتها 18.740 رطلاً (8500 كيلوجرام) نحو الأرض فى الفترة ما بين 28 مارس و 5 أبريل.

ويمكن أن تتغير هذه التوقعات، لكن بدأت التنبؤات تتقلص بشكل ملحوظ فى الأيام الأخيرة مع اقتراب زوال تيانجونج -1.

وقد رصد معهد فراونهوفر للفيزياء عالية التردد وتقنيات الرادار مؤخرا محطة الفضاء المنكوبة، التى أطلقت فى عام 2011، عن طريق الرادار، حيث تستمر جاذبية الأرض فى سحبها ببطء.

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