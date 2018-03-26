الكونغرس الأمريكي يدعم النظام الصاروخي الإسرائيلي بـ 705 مليون دولار

وطن للأنباء-وكالات: صادق الكونغرس الأميركي على مشروع دعم الدفاع الصاروخي للاحتلال بمبلغ 705 مليون دولار للعام الحالي.

وهو ما رحب به وزير جيش الاحتلال قائلاً انها اكبر ميزانية دعم تتلقاها إسرائيل لنظام الدفاع الصاروخي، وستتيح مجالات التطوير لمواجهة الصواريخ التي تطلق على إسرائيل.

وقال افغذور ليبرمان ان الولايات المتحدة استثمرت ما مجموعه 6.5 مليار دولار في مجال الدفاع الجوي الإسرائيلي منذ سنوات وهذا ما يعكس حرص الكونغرس والولايات المتحدة على أمن إسرائيل.