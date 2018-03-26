استشهاد المحرر حسن الشوامرة إثر مرض عضال ألم به داخل السجن

الخليل- وطن للأنباء: أعلنت هيئة الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، عن استشهاد الأسير المحرر حسن يوسف الشوامرة (48 عاماً) من مدينة الخليل.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب إن الأسير المحرر شوامرة استشهد إثر مرض ألمّ به خلال تواجده بالأسر، حيث لاقى اهمالاً طبياً آنذاك، ما فام حالته الصحية.

وأضافت أن الشوامرة أفرجت عنه سلطات الاحتلال في شهر تموز 2017، وقد أصيب بمرض السرطان داخل السجن، وتم الإفراج عنه.

فيما قالت العائلة أن المحرر الشوامرة اعتقل في سجون الاحتلال، وأصيب بمرض "سرطان الدماغ" خلال تواجده في السجن، وقد تحرر من سجون الاحتلال، بقرار من محكمة الاحتلال بعد اكتشاف أن حالته ميؤوس منها.

يذكر أن العشرات من الأسرى يرتقون شهداء جراء الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه بحقهم.