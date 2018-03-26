5 ملايين فلسطيني في الضفة والقطاع.. رقم يثير ذعر الاحتلال

القدس- وطن للأنباء: ناقشت لجنة الخارجية والأمن في كنيست الاحتلال، في اجتماعها اليوم الاثنين، تقريرا عرضه نائب ما يسمى منسق الاحتلال في الإدارة المدنية، وبين فيه ان عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية يناهز الـ 3 مليون وفي غزة 2 مليون. واذا اضيف لهم ما يقارب 1.5 مليون دولار يحملون الجنسية الإسرائيلية وهو ما يعني ان عدد العرب يوازي عدد اليهود ما بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط. وعقب رئيس اللجنة ،عضو ا لكنيست افي دختر بان هذا الرقم مفاجئ وخطير ومثير للقلق، ويجب التحقق من هذه الأرقام. وشكك عضو الكنيست اليميني، موتي يوغف في مصداقية هذه الأرقام،التي تعتمد على معطيات وبيانات مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني، وان الإدارة المدنية لا تقوم بواجبها في هذا الصدد، وهي تعتمد تماما على الإحصاء الفلسطيني ولا تزودنا حتى باعداد الفلسطينيين في المنطقة جيم الواقعة تحت ولايتها"

من جانبه عقب عضو الكنيست عوفر شيلا عن حزب "يوجد مستقبل" بان العرب سيصبحون اغلبية قريبا في المنطقة ما بين النهر والبحر، وستفقد إسرائيل طابعها اليهودي اذا ما ضمت الضفة الغربية، وما لم يتم الانفصال عن الفلسطينيين مشددا : " اما الانفصال او مواجهة خطر فشل الرؤية الاسرائيلية".