الخميس المقبل.. الاحتلال يفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة وغزة لمدة 8 أيام

وطن للأنباء: أعلنت سلطات الاحتلال، فرضها إغلاق شامل على الضفة وغزة، لمدة 8 أيام، بحجة عيد "الفصح" العبري، وذلك اعتبارا من منتصف ليلة الخميس القادم (29/3)، حتى ليلة السابع من الشهر المقبل.

واستبقت قوات الاحتلال العيد العبري بفرض حصار عسكري، واجراءات أمنية مشدّدة في القدس، حيث عززت من انتشار قواتها داخل البلدة القديمة، وفي الشوارع، والطرقات المؤدية الى باحة حائط البراق (الجدار الغربي لمسجد الأقصى)، فضلاً عن نشر دوريات راجلة ومحمولة وخيالة في الشارع الرئيسي المقابل لسور القدس التاريخي في المنطقة الممتدة من باب الخليل (أحد أبواب القدس القديمة)، مرورا ببابي الجديد، والعامود، وشارع السلطان سليمان، ومنطقة باب الساهرة، والأسباط، وصولا الى منطقة باب المغاربة.

كما نصبت حواجز عسكرية وشرطية في مختلف أنحاء المدينة، وعززت انتشارها على الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس.