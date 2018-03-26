الحكم بالسجن 7 أشهر على الأسيرة ياسمين أبو سرور

بيت لحم- وطن للأنباء: أصدرت محكمة عوفر العسكرية، ظهر يوم الأحد، حكماً نهائياً بحق الأسيرة ياسمين عبد الرحمن أبو سرور (21 عاماً) من سكان مخيم عايدة، قضاء بيت لحم، يقضي بالسجن الفعلي مدة سبعة أشهر.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى بأن الاحتلال اعتقل الأسيرة أبو سرور بتاريخ 17/1/2018، بعد اقتحام منزل عائلتها، ونقلها إلى التحقيق، ثم إلى سجن هشارون، ووجه لها تهمة ممارسة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال أعاد اقتحام منزل الأسيرة أبو سرور قبل شهر، وصادر جهاز الحاسوب الخاص بها.