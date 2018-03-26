مراسلنا: اصابة عدد من الطلبة في اشتباك مع امن حماس في جامعة الازهر بغزة

غزة-وطن للأنباء: أصيب عدد من طلبة جامعة الازهر في قطاع غزة بجروح، ظهر اليوم الاثنين، جراء اعتداء امن حركة حماس عليهم، وذلك بعد اعتصامهم أمام بوابات الجامعة احتجاجاً على سياسة الرسوم الجامعية ومنعهم من دخول قاعات الاختبار لعدم تمكنهم من دفع الرسوم، حيث تصر إدارة الجامعة على أن يدفع الطالب رسوم تسع ساعات مقابل دخول قاعات الامتحانات.

وقال مراسلنا في غزة، أن أمن حركة حماس منع الطلاب من دخول حرم الجامعة، بسبب عدم تسديد الرسوم، فقاموا بتشكيل مجموعة واعتصمو امام باب الجامعة، للضغط على الادارة للعدول عن قرارها.

وأشار مراسلنا الى انه حصل احتكاك بين الطلاب وعناصر الأمن وعلى اثرها اصيب بعض الطلبة بجروح.