الامارات تعلن اكتمال بناء أحد مفاعلاتها النووية الاربعة لتوليد الطاقة

وطن للأنباء- وكالات: أعلنت الامارات الاثنين اكتمال أعمال البناء في واحد من مفاعلاتها النووية الأربعة على أن يجري تشغيله وبدء توليد الطاقة النووية منه بعيد اصدار الرخصة اللازمة لذلك.

وكانت الامارات أكدت العام الماضي ان واحدا من المفاعلات التي تبينها شركة كورية جنوبية قرب أبوظبي، سيبدأ العمل في 2018، بعدما كان من المفترض ان يتم ذلك في 2017.

وذكرت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية ان احتفالية اقيمت في موقع براكة للطاقة النووية غرب أبوظبي اليوم لمناسبة "اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى"، بحضور ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي-ان.

وقال الشيخ محمد بن زايد ان "اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى يعد انجازا تاريخياً لدولة الإمارات"، معتبرا ان هذه الخطوة ترسخ "مكانتها المشرفة على الخريطة الدولية".

وتابع "اليوم هو يوم تاريخي لقطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن نمضي قدما في إنجاز أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الدولة".

في 2009، وقعت ابوظبي عقدا مع ائتلاف تقوده الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" بقيمة 20,4 مليار دولار لبناء المفاعلات النووية في براكة غرب امارة ابوظبي.

وكانت دولة الامارات أعلنت في 2014 ان العمل في أول المفاعلات الاربعة سيبدأ في 2017، على أن تكون المفاعلات جميعها والتي ستوفر نحو ربع حاجة البلاد من الطاقة، دخلت الخدمة في 2020.

وفي ايلول/سبتمبر الماضي، قال وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي ان انتاج الطاقة من المفاعل الاول "سيبدأ بالتاكيد في 2018" بعدما كان من المفترض ان يدخل الخدمة في 2017، مشيرا الى ان التاخير "سببه اجراءات الأمن والسلامة".

ومع اكتمال بناء المفاعل، تتجه الانظار نحو "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية"، وهي جهة حكومية، حيث انها من المفترض ان تصدر الرخصة اللازمة لتشغيل المفاعل بعد التأكد من اجراءات السلامة وقدرة العاملين فيه على اداء أدوارهم.

وقالت "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" المشغلة للبرنامج النووي "ستتركز الجهود الآن على مرحلة التحضيرات والاستعدادات التشغيلية بهدف الحصول على رخصة تشغيل المحطة".

وذكرت ان نسبة الإنجاز في المفاعل الثاني وصلت إلى 92 بالمئة، بينما بلغت 81 بالمئة في المفاعل الثالث، و66 بالمئة في المفاعل الرابع.

المصدر: (أ ف ب)